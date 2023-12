Gino Gerosa, 'entro due anni avremo il cuore artificiale'

Tempo due anni e sarà pronto il prototipo del primo cuore artificiale completamente 'italiano''.

Lo annuncia il cardiochirurgo Gino Gerosa, direttore del centro 'Gallucci' di Padova, che da tempo sta lavorando sul progetto che potrebbe cambiare la vita per molti cardipoatici.



"Ora abbiamo solide basi finanziare per sviluppare il progetto - ha detto il luminare al Corriere del Veneto - Nomi non ne faccio, dico solo che le basi finanziarie ci sono. La spesa ipotizzata è di 50 milioni di euro in 5 anni, ma potrebbe cambiare". Il programma è già partito: "Contiamo di arrivare al prototipo in due anni, lo stiamo disegnando adesso".



