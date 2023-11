Verso la pillola contraccettiva gratuita solo sotto i 26 anni

Il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) martedì scorso ha deciso la gratuità della contraccezione ormonale femminile, solamente al di sotto dei 26 anni di età. I medicinali dovrebbero essere dispensati nei consultori o comunque in strutture pubbliche come gli ospedali. La decisione dovra' essere ratificata in una delibera del Cda, ma ha già avuto il via libera da parte della conferenza delle regioni, riferisce "la Repubblica". Ora è attesa la valutazione da parte della commissione tecnico scientifica (Cts) che deve esprimere la sua valutazione sulla rimborsabilità. Lo scorso mese di aprile la Commissione tecnico scientifica (Cts) e il Comitato prezzi e rimborsi (Cpr) dell'ente regolatorio avevano reso il loro parere positivo ma senza limiti di età. La decisione allora venne sospesa per motivi economici di sostenibilità della spesa.





