Caldo, primi bollini rossi in 2 città e domani in 8

Prosegue la nuova ondata di calore e nel bollettino del ministero della Salute compaiono i primi bollini rossi. Roma e Rieti sono oggi le città più colpite dal caldo, mentre domani si prevedono ondate di calore in 8 città: alle due città laziali si aggiungono Bolzano, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia e Torino. Per mercoledì 12 luglio il ministero conferma il bollino rosso per Roma e Rieti (uniche città con il bollino rosso per tre giorni consecutivi) e a Firenze, Frosinone, Latina, Perugia. Mercoledì sarà il primo giorno di bollino rosso per Bologna.

Oggi, sempre secondo il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, oltre alle 2 città 'in rosso' sono 11 quelle con bollino arancione, che indica il rischio salute per i più fragili. Tutti con bollino giallo (stato di pre-allerta caldo) gli altri centri urbani, tranne Bari e Reggio Calabria che restano in 'verde', che certifica l'assenza di rischio. Domani sono sei le città indicate col colore arancione e mercoledì quattro, Genova e Napoli sono le uniche 'verdi'. Partito a metà maggio, il servizio del ministero della Salute è elaborato dal Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale (Ssr) del Lazio, che assegna un bollino indicativo del rischio. Il livello 3 (rosso), in particolare, indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Il bollino arancione, appunto, segnala il massimo pericolo per i più fragili, ovvero anziani, bambini e persone con malattie croniche; il giallo indica pre-allerta, per condizioni meteorologiche che possono precedere un'ondata di calore. Infine il bollino verde indica l'assenza di rischio per tutta la popolazione..