Covid: Ecdc, moderata probabilità che la variante Kraken sia dominante in 2 mesi

"Esiste una moderata probabilità" che la sottovariante di Omicron XBB.1.5, soprannominata 'Kraken' "diventi dominante nell'Ue e nello Spazio economico europeo e causi un aumento sostanziale del numero di casi di Covid19 entro i prossimi uno o due mesi". Lo afferma il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). "Al momento non ci sono segnali che la gravità dell'infezione di XBB.1.5 sia diversa da quella dei sottolignaggi Omicron circolanti in precedenza", aggiunge.

Diminuiscono i casi di Covid-19 del 38,2% ed i decessi del 25,7% nell'ultima settimana in Italia, evidenzia intanto il bollettino del ministero della Salute relativo alla settimana 6-12 gennaio 2023. Sono 84.076 nuovi casi positivi con una variazione di -38,2% rispetto alla settimana precedente (135.990). Sono invece 576 i deceduti con una variazione di -25,7% rispetto alla settimana precedente (775). I tamponi eseguiti sono 767.718 con una variazione di -10,3% rispetto alla settimana precedente (855.823). Il Tasso di positività è dell'11,0% con una variazione di -4,9% rispetto a sette giorni fa (15,9%).

In calo l'incidenza settimanale a livello nazionale: 143 ogni 100.000 abitanti (06/01/2023 -12/01/2023) rispetto a 231 ogni 100.000 abitanti della settimana precedente.

Nel periodo 21 dicembre 2022-03 gennaio 2023, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,91 (range 0,77-1,11), in aumento rispetto alla settimana precedente ma ancora sotto la soglia epidemica. L'Rt la scorsa settimana era a 0,83. Lo indica il monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute sull'andamento del Covid in Italia.

Il tasso di occupazione in terapia intensiva è in lieve calo al 3,1% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 12 gennaio) rispetto al 3,2% della settimana precedente. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende al 10,1% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 12 gennaio) rispetto al 12,1% di 7 giorni prima.

Nessuna Regione e provincia autonoma è classificata a rischio alto per l'evolversi dei casi di Covid. Sette sono invece classificate a rischio moderato e secondo quanto ANSA ha appreso sono Basilicata, Emilia Romagna, Provincia di Trento, Puglia, Sardegna e Sicilia, Umbria. Quattordici quelle infine classificate a rischio basso.

OMS, USARE LE MASCHERINE AL CHIUSO E NEI LUOGHI AFFOLLATI

Le mascherine "continuano ad essere uno strumento chiave contro il Covid-19: sono consigliate a seguito di una recente esposizione a Covid, quando qualcuno ha o sospetta di avere Covid, se si è ad alto rischio di Covid grave e per chiunque si trovi in ;;uno spazio affollato, chiuso o scarsamente ventilato". Lo afferma l'Oms nel suo ultimo aggiornamento delle linee guida per il Covid su mascherine e cure. L'Oms continua a raccomandare l'uso delle mascherine "in situazioni specifiche e l'aggiornamento ne raccomanda l'uso indipendentemente dalla situazione epidemiologica locale, data l'attuale diffusione del Covid a livello globale".