Iss, influenza arresta la corsa ma ancora alta intensità

Si arresta la crescita del numero di casi di sindromi simil-influenzali (ILI) in Italia. Nella 49esima settimana del 2022, infatti, l'incidenza è pari a 15,5 casi per mille assistiti (16,0 nella settimana precedente) e si attesta nella fascia di intensità alta. I dati diffusi dall'Istituto Superiore di Sanità sono riferiti alla settimana dal 5 al 11 dicembre 2022. In sei Regioni (Piemonte, PA di Bolzano, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo) l'incidenza ha superato la soglia di massima intensità. Calabria e Sardegna non hanno attivato la sorveglianza InfluNet. Più colpiti i bambini sotto i 5 anni.