Cornut (Menarini),farmaceutica attore centrale nel dibattito

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - "Il dubbio caratterizza l'epoca che stiamo vivendo. C'era l'idea che dopo il Covid si sarebbe tornati a far tutto come prima, ma non è così. Le cose continuano a cambiare in direzioni non facilmente prevedibili.

Il ruolo dei media, degli imprenditori e degli attori economici è molto importante in questo contesto. E la farmaceutica è essenziale in questo dibattito". Lo ha sottolineato Eric Cornut, presidente del Gruppo Menarini, in occasione della presentazione del nuovo volume cella collana d'arte dedicato a Giorgione, tenutasi all'Ateneo Veneto di Venezia.

Accanto al dubbio, parole chiave dell'epoca presente sono la fiducia e la speranza. La fiducia, ha detto Cornut, "deriva da chi siamo, dai valori che rappresentiamo, da come ci comportiamo. I valori non sono solo essenziali per riuscire, come azienda, a continuare a crescere. Ma sono essenziali per meritare la fiducia ed esser interlocutori ascoltati".

Quanto alla speranza, "venendo a Venezia non si puoi non pensare a cosa questa città ha rappresentato per l'evoluzione della civiltà e questo dà speranza nel genere umano. Come azienda farmaceutica, nostro compito è dare speranza al paziente, a chi lo accompagna, che faremo tutto per far sì che in ogni momento le persone possano avere la cura di qualità di cui bisogno. Come Menarini cerchiamo di guadagnare ogni giorno fiducia per dare speranza, di cui, in questo periodo di dubbio c'è molto bisogno". (ANSA).