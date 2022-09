Gimbe, balzo dei contagi in 7 giorni +34%

"Servono raccomandazioni chiare per contrastare la pandemia". E' la chiamata indirizzata al futuro esecutivo dalla Fondazione che, nel proprio monitoraggio indipendente, sottolinea come il programma di centro-destra sia "condivisibile, ma gli adeguamenti strutturali richiedono cospicui investimenti e tempi non compatibili con una eventuale nuova ondata". E' "urgente - afferma Gimbe - proteggere anziani e fragili con la quarta dose e usare responsabilmente le mascherine al chiuso nei luoghi affollati e/o poco aerati".