Salute:via a lavori per polo sanitario Codroipo con 64 posti

(ANSA) - TRIESTE, 22 SET - Fornire con appropriatezza le cure necessarie alle persone sul loro territorio e ridurre, al contempo, gli accessi impropri ad altre prestazioni come al pronto soccorso e altre strutture di ricovero ospedaliero. E' la finalità dell'ospedale di comunità che sarà realizzato a Codroipo con almeno 20 posti letto per pazienti che necessitano di interventi sanitari a bassa/media intensità clinica e che non possono essere assistiti a domicilio. A darne notizia è stato il vice governatore con delega alla Salute Fvg, Riccardo Riccardi, alla presentazione del progetto di riorganizzazione del Distretto sanitario di Codroipo, che prevede la realizzazione sia di un nuovo ospedale di comunità, che di un Hospice e di una Speciale unità di accoglienza permanente (Suap) - primo lotto, per una superficie di 3mila metri quadrati relativa ai soli immobili.

L'illustrazione, con contestuale firma per l'avvio dei lavori con la ditta che li eseguirà, si sono tenute insieme al direttore generale dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (Asufc), del sindaco di Codroipo e di numerosi altri sindaci.

Il vicegovernatore ha spiegato che in questo nuovo polo saranno disponibili 10 posti letto per Suap, 12 posti letto per Hospice, 30 posti letto per ospedale di comunità, 12 posti di post acuti e servizi ambulatoriali (64 in tutto), oltre alla continuità assistenziale. Il quadro economico supera i 6 milioni di euro.

Il secondo lotto potrà contare invece su 8 milioni di euro.

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova struttura sanitaria residenziale territoriale di degenza breve e gestione prevalentemente di tipo infermieristico. I cantieri chiuderanno tra venti mesi. (ANSA).