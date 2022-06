Mad for Science, concorso per scuole superiori su biotecnologie

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - E' dedicata a "Le biotecnologie verdi, blu e grigie per la salute delle persone e dell'ambiente" la settima edizione del Concorso Nazionale Mad for Science, che si rivolge ai Licei Classici e Scientifici con percorso di potenziamento di Biologia con curvatura biomedica e agli Istituti Tecnici statali e paritari italiani, già dotati di un laboratorio di Scienze. Lo annuncia la Fondazione DiaSorin, precisando che per partecipare al concorso ogni Istituto scolastico dovrà seguire le istruzioni di candidatura presenti sul sito www.madforscience.fondazionediasorin.it e inviare la propria idea progettuale di rinnovamento del proprio laboratorio entro il 24 novembre 2022. Diverse Commissioni di esperti in ambito scientifico valuteranno le schede di progetto pervenute, selezionando i progetti più meritevoli che accederanno alla Mad for Science Challenge 2023, la finalissima che avrà luogo entro il 31 maggio 2023. In tale occasione, gli 8 Istituti finalisti presenteranno i propri progetti di fronte a una Giuria composta da professionisti del mondo scientifico e accademico che eleggerà i vincitori.

"Il tema della salute dell'uomo e dell'ambiente è di grande attualità" - spiega Francesca Pasinelli, Presidente della Fondazione DiaSorin -.Crediamo fortemente nel valore della collaborazione tra comunità scientifica, mondo educativo e società civile per fornire un contributo condiviso per la promozione della salute non solo delle persone ma anche dell'ambiente in cui viviamo. Mad for Science si pone l'ambizioso obiettivo di stimolare il mondo della scuola e avvicinare gli studenti al mondo della ricerca, sviluppando progetti che li portino a riflettere sull'importante contributo che la scienza può portare al benessere delle comunità".

Il montepremi complessivo del concorso a partire dall'edizione 2023 sale a 200.000 euro, di cui 50mila al primo classificato per l'implementazione del laboratorio, più 5mila euro all'anno per i 5 successivi. (ANSA).