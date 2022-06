Covid: 21.554 nuovi positivi, 63 le vittime

Sono 21.554 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 23.042. Le vittime sono invece 63, rispetto a ieri 21 in meno.

Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 170.097 tamponi con il tasso di positività al 12,67%, stabile rispetto all'12,8% di ieri. Scendono a 196 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, uno in meno di ieri. Gli ingressi giornalieri si attestano a 24. Diminuiscono anche i ricoverati nei reparti ordinari: sono 4.162, ovvero 72 in meno di ieri.

Sale l'incidenza settimanale a livello nazionale dei casi di Covid in Italia: 222 ogni 100.000 abitanti (03/06/2022 -09/06/2022) rispetto a 207 ogni 100.000 abitanti (27/05/2022 -02/06/2022).

Gli attualmente positivi ammontano a 623.421, dunque 1.796 in meno nelle ultime 24 ore. In totale sono 17.611.607 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 167.305. I dimessi e i guariti sono 16.820.881, con un incremento di 23.745 rispetto a ieri.

Il monitoraggio settimanale. Nel periodo 18 - 31 maggio 2022, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,75 (con un range 0,72-0,82), in diminuzione rispetto alla settimana precedente quando era a 0,82. Lo indica il monitoraggio settimanale Iss-Ministero Salute.

L'incidenza dei casi di Covid è aumentata in 12 regioni e due province autonome (Trento e Bolzano). Le regioni sono Basilicata, F.V.G., Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Liguria, Marche, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto. Lo si legge dalle tabelle sugli indicatori decisionali che accompagna il monitoraggio settimanale e che ANSA ha potuto visionare. Il valore più alto e' in Sardegna con 308,3 casi ogni 100 mila abitanti. Seguono l'Umbria che resta stabile a 292 e la Sicilia che registra una lieve crescita da 286,6 a 298,4. Il valore nazionale medio è 222 ogni 100 mila abitanti.

Il tasso di occupazione in terapia intensiva scende al 2,0% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 09 giugno) rispetto al 2,3% della rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 02 giugno. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende al 6,6%, dato al 9 giugno, rispetto al 7,1% di una settimana prima.

La percentuale dei casi rilevati attraverso l'attività di tracciamento dei contatti è in diminuzione (10% rispetto all'11% della scorsa settimana). Stabile la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (42% rispetto al 42%), mentre aumenta la percentuale dei casi diagnosticati attraverso attività di screening (49% rispetto al 46%).