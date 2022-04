Covid: 69.204 nuovi positivi e 131 vittime, il tasso di positività al 15,7%

Sono 69.204 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 87.940.

Le vittime sono invece 131, in calo rispetto alle 186 registrate ieri.

Sono 441.526 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati. Ieri erano stati 554.526. Il tasso di positività è al 15,7%, in lieve calo rispetto al 15,8% di ieri. Sono 382 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 12 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 46. I ricoverati nei reparti ordinari sono 10.076, ovvero 79 in meno rispetto a ieri.

Sono 1.248.806 le persone attualmente positive al Covid, 14.140 in più nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In totale sono 16.349.788 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 163.244. I dimessi e i guariti sono 14.937.738, con un incremento di 55.773 rispetto a ieri.

IL MONITORAGGIO GIMBE

Dopo il netto calo della scorsa settimana, tornano a salire i nuovi casi di Covid-19 in Italia. Dal 20 al 26 aprile sono stati il 22,7% in più rispetto alla settimana precedente, passando da 353.193 a 433.321.

Sono 11 le province con un'incidenza superiore a 1000 casi per 100.000 abitanti e in tutte le Regioni si registra un incremento percentuale dei nuovi casi: dal +2,9% del Piemonte al +44,8% della Basilicata. In Puglia nella settimana dal 20 al 26 aprile si è registrato un nuovo importante incremento dei contagi Covid, +38,2%. Lo rileva il nuovo monitoraggio della Fondazione Gimbe.



Aumenta anche il numero dei tamponi effettuati, che passano da 2.294.395 della settimana 13-19 aprile a 2.563.195 della settimana 20-26 aprile, con una crescita dell'11,7%.

"FOLLIA ABBANDONARE LE MASCHERINE"