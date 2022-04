Sanità: E-R; interrogazione Fi su piano assunzioni personale

(ANSA) - BOLOGNA, 22 APR - Valentina Castaldini (Forza Italia) ha presentato un'interpellanza alla Giunta dell'Emilia-Romagna per conoscere "il piano delle assunzioni del prossimo triennio per le strutture ospedaliere e territoriali e la politica di rinnovo dei tempi determinati attualmente in forze". La capogruppo ritiene che occorra evitare "i possibili disagi dovuti all'eventuale carenza di personale" e chiede "quali saranno i primi servizi a essere eventualmente sospesi o ridotti".

"Dall'inizio dell'emergenza sanitaria - ha ricordato la consigliera - la Regione ha assunto diverso personale sanitario a tempo determinato, complessivamente sono circa 9mila gli operatori assunti: 1.499 medici, 4.598 infermieri, 1.715 operatori socio-sanitari e 1.022 altre figure professionali.

Servono risposte sull'organizzazione prevista per i prossimi tre anni". (ANSA).