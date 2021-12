Sapienza-Ini, intesa pediatria e neuropsichiatria infantile

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - Un'intesa per consolidare la già proficua collaborazione nella cura dei disturbi della età evolutiva, in particolare nel campo della abilitazione e riabilitazione dei disturbi dello spettro autistico, diventate ancora più stringenti nel corso dell'emergenza Covid: è stata stipulata nei giorni scorsi dalla Scuola di Specializzazione in Pediatria della Facoltà di Medicina e Psicologia della Sapienza Università di Roma, una convenzione con i Poli Territoriali del Centro di Scienze Riabilitative e Diagnostiche dell'Età Evolutiva del Gruppo privato INI che è presente nel Lazio e in Abruzzo. L'accordo "è frutto - si legge in una nota INI - del grande impegno, della costante condivisione e scambio clinico-scientifico del Gruppo con le Istituzioni Universitarie ed Ospedaliere della Regione Lazio".

"La patologia neurologica pediatrica riunisce almeno un terzo delle patologie che possiamo trovare in Pronto Soccorso pediatrico e nell'Ambulatorio di neurologia pediatrica. E il congresso nazionale della Società Italiana di Neurologia Pediatrica, appena concluso - spiega Pasquale Parisi, direttore della Cattedra alla Sapienza - è stata la cornice adatta per comunicare che, da quest'anno, i nostri specializzandi in Pediatria potranno frequentare i Centri di Diagnosi e cura per l'età evolutiva del Gruppo INI, una struttura con competenza ventennale, per approfondire gli aspetti della formazione anche in neuro-riabilitazione pediatrica".

"La convenzione - sottolinea Maria Nicoletta Aliberti, Responsabile dei Centri Scienze Riabilitative e Diagnostiche per l'Età Evolutiva Villa Alba del Gruppo INI - è un riconoscimento davvero prezioso e si definisce come attività di collegamento tra Università e strutture di rete del territorio, accreditate con il Sistema Sanitario Nazionale e la Regione Lazio". I servizi di riabilitazione dell'età evolutiva del Gruppo INI Villa Alba sono stati inseriti nella mappa Servizi dedicati alla diagnosi e presa in carico delle persone con disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita dell'OssNA, Osservatorio Nazionale Autismo dell'Istituto Superiore di Sanità. (ANSA).