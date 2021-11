Covid: 12.877 positivi, 90 vittime. Iss, tasso non vaccinati in intensive è 12 volte piu' alto

Sono 12.877 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 13.686. Sono invece 90 le vittime in un giorno, in aumento rispetto a ieri, quando erano state 51. Sono 596.898 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 557.180. Il tasso di positività è al 2,1%, in lieve calo rispetto al 2,4% di ieri. Sono invece 624 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 18 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 68. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.826, ovvero 78 in più rispetto a ieri.

Le 90 vittime positive al Covid registrate nelle ultime 24 ore rappresentano il numero più alto dall'1 giugno, quando se ne contarono 93.

Sono 178.946 gli attualmente positivi al Covid in Italia, secondo i dati del ministero della Salute, 6.328 in più nelle ultime 24 ore. Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 4.982.022, i morti 133.627. I dimessi e i guariti sono invece 4.682.318, con un incremento di 6.451 rispetto a ieri.

Continua a restare alto il livello di protezione da parte del vaccino contro la malattia grave da Covid: nell'ultimo mese il tasso di terapie intensive nei non vaccinati in Italia e' a 6,7 per centomila, mentre nei vaccinati da meno di sei mesi e' a 0,54 per centomila, ossia 12 volte piu' basso. Lo rileva l'Iss nel suo report esteso sull'andamento epidemiologico che integra il monitoraggio settimanale.

"Dopo sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale, scende dal 72% al 40% l'efficacia nel prevenire qualsiasi diagnosi sintomatica o asintomatica di COVID-19 rispetto ai non vaccinati" ma resta alta l'efficacia vaccinale nel prevenire casi di malattia severa. Per i vaccinati con ciclo completo da meno di sei mesi e' pari al 91% rispetto ai non vaccinati, mentre risulta pari all'81% per i vaccinati con ciclo completo da oltre sei mesi rispetto ai non vaccinati, si legge nel Report esteso dell'Iss che integra il monitoraggio settimana sul Covid.

Nell'ultima settimana si osserva un aumento dell'incidenza in tutte le fasce d'età e in particolare nella popolazione di età inferiore ai 12 anni, confermato l'andamento osservato nella precedente settimana, con il 27% dei casi totali diagnosticati nella popolazione di eta' scolare. Il 51% dei casi in eta' scolare e' stato diagnosticato nella fascia d'eta' 6-11 anni ed e' in questa fascia che "si evidenzia, a partire dalla seconda settimana di ottobre, una maggiore crescita dell'incidenza, con un'impennata nelle ultime due settimane".

"Il vaccino è fondamentale, è la vera chiave per affrontare questa stagione, senza vaccino ora avremmo numeri terrificanti. Ieri abbiamo fatto il record di terze dosi - oltre 270mila - anche le prime dosi sono aumentate: per molti giorni il dato era tra 15 e 18mila prima dosi, e ieri ne abbiamo fatto 25mila", ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza a Rai Radio1, ospite di Zapping.

Decreto anticipa efficacia nuove misure in Friuli Venezia Giulia a lunedì