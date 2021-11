AstraZeneca presenta impegno nel generare valore per Italia

La multinazionale anglo-svedese AstraZeneca presenta il suo impegno nel generare valore per l'Italia con un evento giovedì 18 novembre al Mind, il Milano Innovation District, alla presenza di esperti e figure chiave del mondo della medicina, della ricerca, dell'università e dell'innovazione. L'evento sara' trasmesso in diretta alle ore 11.00 su ANSA.it.



Tra i temi affrontati la ricerca, con una tavola rotonda dal titolo "Le nuove sfide della ricerca in Italia", con Alberto Mantovani di Humanitas University, Cristian Massacesi di AstraZeneca, Emanuela Palmerini dell'Istituto Ortopedico Rizzoli, Marco Simoni di Human Technopole e Angela Ianaro, presidente Intergruppo Scienza e Salute.

A seguire l'evento dal titolo "L'innovazione come strategia per il futuro del nostro Paese", con Alberto L.

Sangiovanni-Vincentelli (Eecs University of California at Berkeley) ed Enrico Noseda (Cariplo Factory) che dialogheranno con Alessio Beverina (Panakes Partners), Silvia Candiani di Microsoft Italia, Stefano Firpo del Ministero dell'innovazione tecnologica e la transizione digitale, Claudio Pingue, responsabile del Fondo Technology Transfer Cdp e Paola Testori Coggi, Federeted Innovation lifescience Ambassador.

Infine gli eventi "Da dove comincia il futuro" con Vincenzo Bartoli e Francesca Patarnello di AstraZeneca. In conclusione l'intervento di Lorenzo Wittum di AstraZeneca. (ANSA).