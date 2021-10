Covid: 2.968 positivi, 33 le vittime

Sono 2.968 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.312. Sono invece 33 le vittime in un giorno, ieri erano state 25.

Sono 285.960 i tamponi molecolari e antigenici. Ieri erano stati 355.896. Il tasso di positività è all'1%, in lieve crescita rispetto allo 0,9% di ieri.

Sono 431 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, in calo di uno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 21 (ieri erano 27). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.991, ovvero 66 meno di ieri.

Nel Lazio già dalla prossima settimana i medici di famiglia saranno in grado di somministrare contemporaneamente dosi di vaccino anti influenzale e anti Covid agli over 80. Da domani i medici di famiglia potranno chiedere le dosi del vaccino anti influenzale, aprire le prenotazioni per gli over 80 e procedere alla co somministrazione.