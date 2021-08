Covid: nelle ultime 24 ore 4.168 nuovi positivi e 44 morti

Sono 4.168 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Domenica erano stati 5.923. Sono invece 44 le vittime in un giorno, rispetto alle 23 domenica. Dall'inizio della pandemia i casi sono 4.488.779, i morti 128.795. I dimessi e i guariti sono invece 4.224.429, con un incremento di 3.505 rispetto a ieri, mentre gli attuali positivi salgono a 135.555 con un aumento di 617 casi nelle ultime 24 ore.

Sono 101.341 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Domenica erano stati 175.539. Il tasso di positività è del 4,11%, in aumento rispetto al 3,3% di domenica.

Sono 485 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 13 in più rispetto a domenica nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 45. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.928, rispetto a domenica sono 158 in più.

In Lombardia nessun decesso, tasso positività 1,9% - Con 10.489,tamponi effettuati sono 200 i nuovi casi in Lombardia con il tasso di positività in crescita all'1,9% (domenica 1,3%). Non ci sono decessi e quindi il totale complessivo resta fermo a 33.880 morti in regione dall'inizio della pandemia. Aumentano i ricoverati sia in terapia intensiva (+2, 43) che negli altri reparti (+9 320). Per quanto riguarda le province, sono 47 i nuovi casi nella città metropolitana di Milano, di cui 21 a Milano città, 29 a Brescia, 25 a Varese. 18 a Mantova, 17 a Cremona, 14 a Como, 12 a Bergamo, 8 a Monza e Brianza, 7 a Lodi, 6 a Sondrio, 4 a Pavia e 1 a Lecco.

Marche, +2 ricoveri (57), +3 in Intensiva (13) - In aumento nelle Marche il numero di ricoveri per Covid-19 che salgono a 57 (+2): +3 in Terapia intensiva (13), -2 in Semintensiva (6), +1 nei reparti non intensivi (38); due le persone dimesse. I positivi rilevati in 24 ore sono 34, con un incidenza di 69,40 su 100 mila abitanti, mentre non si registrano vittime il cui totale nella regione da inizio pandemia resta 3.045. E' quanto evidenzia il bollettino del Servizio Sanità della Regione. Nell'ultima giornata 609 tamponi (274 nel percorso diagnostico di screening e 335 nel percorso guariti) a cui si aggiungono 79 antigenici (5 positivi). La percentuale di positività sui tamponi del percorso diagnostico è del 12,4%. Il maggior numero di casi in provincia di Pesaro Urbino (25), due contagi rispettivamente nelle province di Ascoli Piceno, Ancona e Fermo; tre provenienti da fuori regione. I positivi con sintomi sono nove; i casi nell'ultima giornata comprendono anche contatti stretti di positivi (9), contatti domestici (11), cinque in setting scolastico/formativo.

In Piemonte 102 casi, un decesso - In Piemonte sono 102 i nuovi casi di Covid riportati nel bollettino della Regione Piemonte, con una quota dello 0,9% rispetto ai 10.742 tamponi diagnostici processati (8.086 antigenici); la percentuale di asintomatici è del 49%. E' stato registrato un decesso, relativo a giorni precedenti, che porta il totale da inizio pandemia a 11.711. I ricoverati in terapia intensiva sono 12, lo stesso numero di domenica; negli altri reparti . 143 (+ 3 rispetto a domenica). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.427, i nuovi casi di guarigione 162.

Nel Lazio 348 positivi, Roma a quota 186 - Nel Lazio "si registrano 348 nuovi positivi (-106) e sono 8 i decessi tutti recuperi (+8). I ricoverati sono 538 (+32), le terapie intensive sono 67 (-2), i guariti sono 621". Così l'assessore regionale alla sanità, Alessio D'Amato che aggiunge: "I casi a Roma città sono a quota 186".

In Campania forte calo del contagio, più ricoveri,3 morti - In Campania è in forte calo il tasso di positività che passa dal 4,55% all'1,29%; i positivi sono 190 su un totale di 14.671 test. Secondo il bollettino dell'Unità di Crisi della Regione si registrano 3 deceduti. In leggero rialzo l'occupazione delle terapie intensive, 23 rispetto al dato precedente di 22; in aumento più sostenuto i ricoveri nei reparti ordinari: si passa dai 337 di ieri ai 362 di oggi.

In Calabria 257 casi e 3 vittime, tasso positività 11,31% - Sono 257 i contagi registrati in Calabria, a fronte di 2.273 tamponi, con un tasso di positività dell'11,31% (ieri 11,46%). Tre le vittime che portano il totale dei decessi da inizio pandemia a 1.299. Dopo il calo di domenica, tornano a salire (+5) i ricoverati in area medica (123) mentre calano (-4) quelli in terapia intensiva (8). I casi attivi sono 4.056 (+165), gli isolati a domicilio 3.925 (+164) e i nuovi guariti 89. Ad oggi, sono stati eseguiti 1.057.233 tamponi con 75.549 positivi. I dati sono comunicati dai dipartimenti di Prevenzione delle Asp calabresi. Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Catanzaro: casi attivi 297 (17 in reparto, 4 in terapia intensiva, 276 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10.528 (10.381 guariti, 147 deceduti). Cosenza: casi attivi 857 (32 in reparto, 2 in terapia intensiva, 823 in isolamento domiciliare); casi chiusi 23.811 (23.209 guariti, 602 deceduti). Crotone: casi attivi 330 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 324 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6.881 (6.779 guariti, 102 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 1.957 (54 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1.901 in isolamento domiciliare); casi chiusi 24.013 (23.663 guariti, 350 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 316 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 307 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5.672 (5.580 guariti, 92 deceduti).

Balzo dei ricoveri in Emilia Romagna, altri 22 pazienti - Balzo dei ricoveri per sindrome Covid-19 negli ospedali dell'Emilia-Romagna: nelle ultime 24 ore si contano 22 nuovi pazienti, cinque in più nelle terapie intensive (per un totale di 52) e altri 17 nei reparti Covid (in totale 402). I nuovi contagi di coronavirus sono in linea con i giorni scorsi, 558 sulla base di poco più di 13.200 tamponi, con età media 35 anni. Si registrano anche altri tre decessi: un 80enne della provincia di Piacenza, un 73enne della provincia di Bologna e un 93enne della provincia di Ferrara. La situazione dei nuovi contagi nelle province vede Parma con 118 nuovi casi in testa, seguita da Modena con 85, Bologna (84 più 25 del circondario Imolese) e poi Rimini (67). Aumenta complessivamente il numero di casi attivi: sono 14.732 (+265 rispetto a ieri), quasi il 97% in isolamento a casa con sintomi lievi.

Contagi e ricoveri in crescita in Sardegna in 24 ore - Sono 311 i nuovi contagi da Covid accerati nelle ultime 24 ore in Sardegna, dove si registrano anche tre decessi: un uomo di 61 anni residente nella città metropolitana di Cagliari, un 81enne della provincia di Oristano e una donna di 61 anni della provincia del Sud Sardegna. Sono state testate 1.463 persone, processati complessivament, fra molecolari e antigenici, 2.446 tamponi. Il tasso di positività sale al 12,7 per cento. Cresce la pressione negli ospedali. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 22 (+1), quelli in area medica 197 (+4). Le persone in isolamento domiciliare sono in tutto 7.674.

Fvg, 25 nuovi contagi, nessun decesso - In Friuli Venezia Giulia su un totale di 1.476 test e tamponi sono state riscontrate 25 positività al Covid 19, pari all'1,69%. Nel dettaglio, su 1.082 tamponi molecolari sono stati rilevati 21 nuovi contagi con una percentuale di positività dell'1,94%. Sono inoltre 394 i test rapidi antigenici eseguiti dai quali sono stati rilevati 4 casi (1,02%). Oggi non si registrano decessi; sono 11 (+2) le persone ricoverate in terapia intensiva (una dimissione rispetto a ieri e 3 ingressi: una donna del 1937 e due uomini rispettivamente del 1944 e del 1961). Ammontano a 34 (+2) gli ospedalizzati in altri reparti. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.796. I totalmente guariti sono 105.108, i clinicamente guariti 98 mentre le persone in isolamento scendono a 866 (-33). Dall'inizio della pandemia in Fvg sono risultate positive al virus complessivamente 109.913 persone con la seguente suddivisione territoriale: 21.773 a Trieste, 51.310 a Udine, 22.029 a Pordenone, 13.294 a Gorizia e 1.507 da fuori regione. Per quanto riguarda il Sistema sanitario regionale, è stata rilevata la positività di un infermiere nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. Nessun contagio fra operatori e ospiti delle strutture residenziali per anziani.