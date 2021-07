Oms: "La variante Delta avanza, presente in 104 Paesi"

Cresce l'allarme sulla diffusione della variante 'Delta' che ormai ha già raggiunto 104 Paesi al mondo, sette in più solo nell'ultima settimana. Lo rileva il 'Weekly Epidemiological Update' dell'Oms, il rapporto settimanale dell'organizzazione mondiale della sanità che fotografa la pandemia a livello globale. La variante, individuata per la prima volta in India nell'ottobre 2020, considerata più contagiosa e destinata a rappresentare la maggior parte dei futuri contagi, al primo giugno - precisa l'Update Oms - era presente in 62 Paesi, per passare a 80 a metà del mese scorso e rimbalzare a 104 la settimana scorsa.