Covid: i casi 1.390, 26 le vittime, zero morti in Lazio e Veneto

Sono 1.390 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.723.

Sono invece 26 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 52.

Sono 134.136 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 212.966. Il tasso di positività è dell' 1%, in lieve aumento rispetto allo 0,8% di ieri.



Sono 565 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, con un calo di 9 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 20 (ieri erano stati 25). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.542, in calo di 113 unità rispetto a ieri.



Il Veneto non registra alcun decesso di malati Covid nelle ultime 24 ore. Lo riferisce il bollettino della Regione. L'ultima volta che la tabella dei morti aveva segnato zero era stato il 6 agosto 2020. I nuovi contagi da ieri sono 87, per totale di infetti dall'inizio dell'epidemia che sale 424.615. Il dato delle vittime rimane invariato a 11.600.



A 500 giorni dall'allerta della coppia cinese, cioè quando marito e moglie furono ricoverati all'ospedale Spallanzani, il Lazio registra zero decessi per il covid. Era dal 18 settembre che nella regione non erano segnalati morti per la pandemia. E il numero dei positivi è il più basso degli ultimi 9 mesi.



'La campagna vaccinale è l'arma che consente di chiudere la fase di emergenza: domani due terzi del paese saranno in zona bianca e si può guardare al futuro con fiducia': è quanto sottolinea il ministro della Salute Speranza, che sollecita le regioni ad allinearsi ai piani del governo. "Siamo fiduciosi che il numero dei morti possa scendere e e spero che il 95% degli italiani sia in zona bianca nei prossimi 7 giorni e poi tutta Italia in zona bianca".