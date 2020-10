Meno radio, più all news e tv locali: effetto Covid sui media

L'effetto Covid-19 cambia il modo di informarsi degli italiani. Più canali all news, più tv locali e siti web istituzionali. Meno radio e informazioni condivise su Facebook da amici. E' quanto emerge dal report 'La scienza e il Covid', realizzato da ricercatori dell'Istituto per la Formazione al Giornalismo dell'Università di Urbino e i cui risultati saranno presentati venerdì al Festival del Giornalismo Culturale di Urbino.

Secondo l'indagine condotta attraverso interviste telefoniche realizzate a giugno su un campione di oltre mille italiani, le reti All News che vedono una crescita del +6% rispetto al 2019 ed il notiziario della TV locale un +8%, indice della necessità "di colmare un bisogno informativo che in un periodo di crisi come quello vissuto diventa più urgente e più legato al contesto locale". Mentre l'uso della radio è stato penalizzato (-7%) dai minori spostamenti in auto per andare a lavoro, i talk show in tv sono stati molto seguiti per informarsi sul Covid-19.

L'effetto del coronavirus è visibile anche rispetto alle fonti online di informazione, tutte in aumento tranne, per la prima volta dopo anni in crescita, quelle che arrivano attraverso amici via Facebook: un -3% segno che l'emergenza ha portato a privilegiare fonti online dotate di maggiore credibilità. Si spiega così anche l'aumento del 4% dell'utilizzo per informarsi, dei siti web di testate giornalistiche, che sono salde al primo posto della classifica dei media. "In questo grande periodo di incertezza, gli italiani si sono affidati al mondo dell'informazione, tornando a riconoscergli il ruolo di mediazione che aveva conosciuto un appannamento nel corso del tempo", commentano gli autori. Resta frequente imbattersi in fake news e quasi tutti gli intervistati ritengono che queste notizie false creino confusione. Eppure, in modo un po' contraddittorio, si dicono anche capaci di saperle riconoscere.