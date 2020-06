Foulard d'autore per medici ed infermiere

Alla professionalità, abnegazione e spirito di sacrificio del mondo infermieristico, nelle strutture sanitarie dove ha infuriato la terribile pandemia CV-19, dobbiamo riconoscenza ed ammirazione per aver opposto una strenua lotta e combattuto una battaglia al limite dell'impossibile.

Meritatissimi quindi gli epiteti di Angeli ed Eroi conquistati sul campo specie agli occhi di coloro che hanno più sofferto ma sopravvissuti alle devastazioni fisiche del contagio.

Ispirata appunto alla gratitudine verso chi ha posto a rischio addirittura la propria vita , la stilista Regina Schrecker ha pensato di presentare un omaggio al loro impegno , creando un piccolo dono ricco però di significati di Speranza e Rinascita : il "Foulard'Autore" che dipinge una Natura al risveglio in tutte le sue creature espressione di bellezza ed operosità .

Il Foulard'Autore, acquistabile sul sito www.donailfoulardautore.it , verrà automaticamente donato ad un operatore sanitario in parallelo a quello acquisito per se stessi (paghi uno, ricevi uno regali uno). I primi destinatari delle donazioni saranno gli Ospedali dello Spallanzani e di Codogno, che nello sgomento collettivo dell' impatto del CV-19, sono assurti ad icone di eccellenza professionale e passione nello scendere in campo per la Resistenza allo spettro della pandemia , accendendo le speranze di vittoria in tutti gli Italiani.