Vent'anni fa la legge Stanca, i siti della PA accessibili

Il 9 gennaio 2004 alla Camera veniva approvata in via definitiva la 'legge Stanca' sulla accessibilità dei siti internet della pubblica amministrazione. Una delle poche leggi approvate all'unanimità durante i governi Berlusconi.

Oggi più che mai, l'accessibilità digitale è un tema importante, decisivo per la vita di milioni di persone con disabilità che possono tramite la tecnologia avere una vita più libera e dignitosa.

In occasione dei 20 anni di questa ricorrenza, il 9 gennaio la Fondazione Pensiero Solido assieme alla International Web Association, organizza l'evento "La legge Stanca vent'anni dopo. Non solo per ricordare, ma per fare!". Un evento digitale, online dalle 16 sul canale Youtube della Fondazione diviso in tre panel.

Il primo sarà con gli sviluppatori: Il secondo con i ministri Alessandra Locatelli e Paolo Zangrillo e il sottosegretario all'innovazione Alessio Butti. Con loro ci saranno Lucio Stanca, la senatrice Giusy Versace, coordinatrice dell'intergruppo parlamentare per la disabilità e Roberto Scano, presidente IWA Italy e si dialogherà su cosa la politica deve fare per garantire sempre di più il diritto delle persone con disabilità a usare liberamente servizi e strumenti del digitale. Il terzo panel, infine, proporrà esempi di imprese che praticano davvero l'accessibilità.

