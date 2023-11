Microsoft, la tecnologia accessibile nasce dal design

Il tema dell'inclusione digitale è al centro dell'incontro "Accessibilità e Generative AI: creare un mondo più inclusivo attraverso l'innovazione", organizzato da Microsoft Italia. L'importanza di creare un web più accessibile è una priorità, come ricorda Edoardo Arnello, Ceo & Co-Founder di AccessiWay Italy, che ha spiegato come il 97% dei siti sia ancora inaccessibile o conservi comunque degli elementi di inaccessibilità. Come intervenire? "Conoscendo la materia, impegnandosi a creare tecnologie che siano davvero inclusive, anche a seguito delle linee guida dell'Unione Europea che, con l'Accessibility Act, chiede alle aziende di riformulare i loro prodotti e servizi, affinché semplifichino la vita ad almeno 87 milioni di persone - quasi un europeo su cinque - che hanno disabilità, tra cui molti anziani". Si parla allora di "inclusive design", come pratica che può favorire la nascita di progetti digitali accessibili sin dal loro concepimento. "Ed è così - sottolinea Andrea Caporale, Design Lead, Microsoft Cloud for Nonprofit - che si può spingere verso un'uniformità degli utilizzi delle piattaforme, senza alcuna distinzione alla base ma con un'accessibilità già presente e integrata nei progetti. Definire tecnologie accessibili vuol dire approcciare il digitale da più angoli, scoprendo nuovi usi e liberando il potere dell'innovazione".



