Covid-19 il virus della paura, il racconto in un docufilm

C'è l'ipocondriaco con l'ossessione del contagio, il complottista che rischia di farsi diffusore di fake news, l'irresponsabile contagiato che teme di aver provocato danni e il discriminato, vittima della paura del diverso. Sono i quattro personaggi chiave del docufilm "Covid-19, il Virus della Paura", un progetto nato su iniziativa di Consulcesi, realtà legale di tutela dei medici, e patrocinato dal ministero della Salute, presentato oggi con un evento virtuale.

Girata poco prima del lockdown, questa pellicola firmata dal regista Christian Marazziti e dall'autrice Manuela Jael Procaccia, oltre a celebrare i medici e i professionisti sanitari, offre loro uno strumento formativo innovativo. Allo stesso tempo offre al grande pubblico un racconto fatto di emozioni e di informazioni scientifiche ripercorrendo i momenti principali della pandemia: il discorso del Presidente Conte del 4 marzo, la chiusura delle frontiere, il blocco delle attività produttive, scolastiche e ricreative. In 80 minuti, passa in rassegna i sentimenti degli italiani e scava nella paura dell'ignoto. A questo, contrappone il metodo scientifico.

La pandemia, per il ministro della Salute Roberto Speranza, "potrà ridare centralità alla sanità. In tal senso, la formazione e l'aggiornamento continuo sono le solide basi da cui partire per costruire un nuovo Servizio Sanitario Nazionale". Questo è uno, ma non l'unico insegnamento che l'emergenza ci ha consegnato. "Dalla pandemia - spiega Massimo Tortorella, presidente Consulcesi - abbiamo imparato che il metodo scientifico e la diffusione della conoscenza sono le più importanti armi che abbiamo contro un'emergenza sanitaria.

Da qui è nata l'idea di un percorso formativo ad hoc per professionisti sanitari sul Covid-19" che utilizza "cinema, scienza e tecnologia" e che prevede anche una collana di corsi Ecm e un libro-ebook. La pellicola, realizzata con il contributo di importanti esperti scientifici, è disponibile dal 22 giugno per i professionisti sanitari mentre una versione per il grande pubblico sarà destinata ai festival cinematografici e alle piattaforme di distribuzione on demand.

