Dormire 7-9 ore a notte per anni segreto per vivere a lungo

Dormire poco (meno di 7 ore per notte) o troppo (più di nove ore) per diversi anni di seguito si associa a maggior rischio di morte per tutte le cause, un rischio del 29% maggiore in media e del 32% in più per persone che passano col tempo dal dormire troppo al dormire troppo poco.

Lo rivela uno studio su quasi 47 mila individui pubblicato su Jama Network Open e condotto da esperti della Vanderbilt University Medical Center, a Nashville in Tennessee.

Sono state definite nove traiettorie del sonno in base alla variazione del sonno nell'arco di 5 anni tra l'arruolamento del partecipante e il periodo di monitoraggio che è durato in media 12 anni.

Nel corso dello studio sono stati registrati 13.579 decessi (4135 per malattie cardiovascolari, 3067 per cancro e 544 per malattie neurodegenerative). Rispetto alla traiettoria ottimale della durata del sonno mantenuta per i 5 anni di osservazione (un sonno sano di 7-9 ore a notte), le traiettorie subottimali (cioè ad esempio chi passa col tempo dal dormire poco al dormire troppo o viceversa) sono state associate a un rischio maggiore del 29% di mortalità per tutte le cause.

Significa che mantenere un'igiene del sonno sana negli anni riduce il rischio di morte per qualunque causa.



