Centinaia di persone ai funerali di Scambia

Le parole di Giovanni Sambia che testimoniano il suo grande entusiasmo a sostegno della ricerca oncologica, tratte dal docufilm 'Le radici del domani' registrato solo lo scorso novembre, riecheggiano in una chiesa gremita per il funerale del luminare della ginecologia oncologica e direttore scientifico della fondazione policlinico Gemelli Irccs, che si è svolto stamani nella chiesa centrale della università cattolica a Roma. Le parole di Scambia, che sono il suo testamento spirituale, sono state accolte da un applauso scrosciante da parte delle centinaia di persone che hanno voluto partecipare all'ultimo saluto.

Video Il messaggio, registrato a novembre, di Giovanni Scambia in favore della ricerca







Tantissime le persone presenti e tantissine le pazienti che hanno voluto tributare un ultimo omaggio al 'loro professor'. Sono interventi anche i ministri della Salute Orazio schillaci, della Difesa Guido Crosetto, dell'Università e Ricerca Anna Maria Bernini, e il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. La cerimonia è stata aperta dal corteo dei professori ordinari della facoltà di Medicina e chirurgia della Università Cattolica del Sacro Cuore, guidati dalla rettrice Elena Beccalli e dal preside di Medicina Antonio Gasbarrini.



"Gesù si è servito anche di te per dire a tante donne 'vai in pace e sii guarita dal tuo male"", ha detto nell'omelia monsignor Claudio Giuliodori , assistente ecclesiastico generale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.



"Giovanni è come Lucio Dalla poteva essere per la.musica: unico e irripetibile", ha detto Gasbarrini ricordando il lavoro di Scambia. "Ho sempre saputo che le tue assenze erano il piccolo prezzo da pagare per il tuo grande impegno da medico. Ciao papà. Sei stato un grande padre", è stato il saluto della figlia Luisa .

Riproduzione riservata © Copyright ANSA