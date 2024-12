Probabile infezione da aviaria anche nei gatti a Los Angeles

Le autorità sanitarie della contea di Los Angeles stanno indagando su due possibili casi di influenza aviaria H5 nei gatti che hanno consumato latte non pastorizzato.

Gli animali hanno manifestato febbre, segni neurologici e, dopo un rapido peggioramento della loro condizione, sono morti. Le persone che hanno avuto un contatto diretto con i gatti sono sotto osservazione e hanno ricevuto una profilassi con antivirali. Lo ha fatto sapere in una nota il dipartimento di Sanità pubblica della città.

"Il rischio di influenza aviaria H5 rimane basso nella contea, ma questo caso sospetto del virus in gatti domestici che hanno consumato latte non pastorizzato è un promemoria che consumare latticini non pastorizzati può portare a gravi malattie, ha detto la direttrice del dipartimento Barbara Ferrer. "Per evitare la diffusione di malattie, inclusa l'influenza aviaria H5, incoraggiamo vivamente i residenti e i loro animali domestici a evitare latticini non pastorizzati e prodotti a base di carne poco cotti, limitare il contatto con animali malati o morti, segnalare uccelli malati o morti e tenere gli animali domestici o il pollame lontani da animali selvatici e uccelli", ha concluso. Il latte crudo si è già dimostrato veicolo di infezione in California dove si sono registrati due casi fra bambini che avevano bevuto latte non pastorizzato proveniente da allevamenti contagiati dall'aviaria



