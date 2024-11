Cresce l'obesità, ANSA Incontra su cosa sta per cambiare

Cresce l'obesità nel mondo e in Italia dove presto sarà definita una malattia cronica con conseguenze sul percorso di trattamento. Di questo si parlerà nel corso di un ANSA Incontra su ANSA.it che si svolgerà lunedì 25 alle ore 12. Ad approfondire le novità in arrivo ci sarà in studio Paolo Sbraccia, presidente dell'Italian Barometer Diabetes Observatory Foundation (IBDO Foundation) e professore ordinario di medicina interna all'Università di Tor Vergata di Roma. In collegamento Andrea Lenzi, professore emerito di endocrinologia all'Università Sapienza e Presidente Health City Institute, e Alfredo Galletti, Corporate Vice President e General Manager Novo Nordisk Italia.



