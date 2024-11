Ricoverato da 8 mesi dopo aver tolto 20 denti. L'esperto: "Non si cura così"

"Pensare che una diagnosi di parodontite possa essere trattata con l'estrazione di 20 denti, fa pensare più a una tortura. Un modello di terapia medievale e inappropriata", così Francesco Cairo, presidente della Società italiana di parodontologia e implantologia (Sidp), commentando la vicenda del ragazzo italiano che ha subito un trattamento odontoiatrico estremo, con l'estrazione di 20 denti in Albania e ora ricoverato da 8 mesi.

L' uomo di 37 anni di Barletta che lo scorso marzo si è sottoposto a cure dentali in Albania invogliato dalla pubblicità dei prezzi modici, avrebbe subito una serie di complicanze dopo l'intervento e, secondo quanto il fratello ha raccontato al Corriere del Mezzogiorno, è ricoverato da otto mesi.

Secondo quanto riportato dal giornale, Simone, un web designer di Barletta si è operato ai denti a Tirana il 13 marzo scorso. Poco dopo l'intervento si è sentito male ed è stato colto da quattro arresti cardiaci. Prima ricoverato in rianimazione a Tirana, è poi stato trasferito al Policlinico e di Bari e poi nella Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo dove è ancora ricoverato.

Il fratello racconta che Simone sarà sottoposto "ad un nuovo intervento chirurgico questa volta per risolvere una stenosi tracheale che gli toglie il respiro, causata probabilmente dalla prolungata intubazione", e parla di "un'Odissea senza fine".

"Anche ci fosse un'indicazione oggettiva a togliere tanti denti, non è pensabile di farlo in così poco tempo - spiega -. Purtroppo quello che viene fuori è lo spaccato di un modello di cura che in alcuni posti all'estero è molto pubblicizzato, cioè la possibilità di liberarsi dei denti in poche ore e avere i denti fissi su pochi impianti in altrettante poche ore. Non è un modello di cura". La parodontite non si cura togliendo gli denti, secondo Cairo, "la parodontite si cura benissimo curando le cause, educando il paziente a pulire i denti, trattando i problemi gengivali e ossei che ci sono, cercando di salvare più denti, e poi aggiungendo impianti espressamente dove mancano. Il più grande alleato di queste cure è proprio il tempo, quindi è proprio in antitesi a quello del messaggio pubblicitario dei supermarket dentistici che vogliono farti risparmiare e fare tutto velocemente. Madre natura non funziona così e più tempo si dà all'organismo di recuperare, e più si guarisce dalla parodontite. Se propongono di estrarre 20 denti, significa che chi si ha davanti non è una persona sufficientemente esperta di terapia parodontale. Perché la terapia della parodontite è curarla e il trattamento prevede il salvataggio dei denti", conclude.



