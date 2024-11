Botox, non solo rughe, nuove tossine amplieranno le terapie

In arrivo nuove tossine botuliniche che permetteranno di ampliare le possibilità terapeutiche della medicina estetica. Lo ha annunciato il presidente dell'Associazione italiana terapia estetica botulino (Aiteb ), Giovanni Salti, tracciando il bilancio del congresso che si è tenuto recentemente a Bologna: "Molte nuove tossine sono state approvate negli ultimi anni e altrettante sono già in fase di sviluppo - spiega-. In futuro, queste nuove tossine in arrivo potranno essere utilizzate in diverse terapie mediche, indirizzando il farmaco verso organi abitualmente non coinvolti". Tra le novità presentate al congresso dagli esperti scientifici della tossina botulinica, i molteplici ruoli del farmaco, l'uso degli ultrasuoni e dell'elettromiografia, fino alle ulteriori acquisizioni anatomiche sulla struttura dei muscoli e delle placche neuromuscolari, ma anche il trattamento full face e collo, "che garantisce armonia ed equilibrio muscolare - continua-. L'applicazione del botox cosmetico come trattamento per le fasce di muscoli del collo è stata da poco approvata negli Stati Uniti e visti i risultati positivi della sperimentazione è solo questione di tempo prima che venga approvata anche da noi in Europa", conclude.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA