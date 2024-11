Influenza, gia' quasi un milione e mezzo di italiani a letto

Sono stati 373mila i casi di sindrome simil influenzale nell'ultima settimana, dal 4 al 10 novembre. Dall'inizio della sorveglianza, il 14 ottobre, i casi potrebbero avere gia' raggiunto e superato ad oggi il milione e mezzo. Fino al 10 novembre infatti se ne erano contati 1.365.000. Emerge dal primo bollettino epidemiologico della sorveglianza RespiVirNet, pubblicato dall'Istituto superiore di Sanità. Nella 45/ma settimana del 2024 l'incidenza delle sindromi simil-influenzali è in lieve aumento rispetto alla settimana precedente ed è pari a 6,3 casi per mille assistiti (era 5,2) sovrapponibile a quella osservata nella scorsa stagione (6,4 nella 45/ma settimana del 2023). Nei bambini sotto i 5 anni di età l'incidenza è pari a 13,8 casi per mille assistiti (11,0 nella settimana precedente).

In tutte le Regioni e province autonome il livello dell'incidenza è sotto o leggermente sopra la soglia basale. La P.A. di Bolzano, la Basilicata e la Calabria non hanno ancora attivato la sorveglianza RespiVirNet.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA