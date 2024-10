Biden contro vernice al piombo, 'minaccia la salute dei bambini'

L'amministrazione di Joe Biden inasprisce le norme sulla vernice al piombo, che rappresenta una seria minaccia per la salute dei bambini. Secondo quanto riporta il Washington Post l'esposizione anche a bassi livelli può causare gravi ritardi nello sviluppo e altri effetti permanenti sui minori, come problemi di udito e linguaggio. Ora, l'Environmental Protection Agency (Epa) ha finalizzato una norma per inasprire gli standard, una mossa che mira a eliminare la vernice in milioni di case in tutto il Paese. La nuova misura dichiara pericolosa qualsiasi quantità di polvere di piombo rilevata sui pavimenti e sui davanzali delle case, e potrebbe innescare un'estesa bonifica ogni volta che un medico, un funzionario della sanità pubblica o un altro esperto identifica segni di esposizione al piombo a seconda delle leggi statali e locali.

"La scienza è chiara - ha affermato Michal Freedhoff, vice amministratore dell'Office of Chemical Safety and Pollution Prevention dell'Epa - Con questa norma stiamo consolidando il riconoscimento che non esiste un livello sicuro di piombo nel sangue". L'Epa stima che 31 milioni di unità abitative, più di un terzo di tutte le case negli Stati Uniti, contengano ancora vernice a base di piombo, vietata nel 1978. E in 3,8 milioni di queste case ci vivono uno o più bambini di età inferiore ai 6 anni.



