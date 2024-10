Smettere di fumare anche a 75 anni allunga la vita

Non e' mai troppo tardi per smettere di fumare. Buttare le sigarette anche a 75 anni di eta' aumenta del 14% le probabilita' di guadagnare 1 anno intero di vita. Per chi smette a 65 anni invece, dopo aver fumato sin da giovane, le probabilita' di 1 anno in piu' di longevita' salgono del 23%.

Lo spiega la prima indagine ad aver esaminato specificamente gli effetti dell eliminazione del fumo cosi' avanti con gli anni.

Pubblicato sull' 'American Journal of Preventive Medicine', il rapporto di ricercatori dell' universita' del Michigan ha analizzato i dati di varie indagini su fumo e longevita', ed ha osservato che in generale, per i fumatori da oltre 30 anni e di mezza eta', il rischio di morte nei 25 anni successivi risultava piu' alto del 21% rispetto ai non fumatori.

Ma dai calcoli degli studiosi e' anche emerso che eliminare il fumo a qualsiasi eta' fa inevitabilmente salire l' aspettativa di vita anche a 75 anni.



