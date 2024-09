Pregliasco, 'sarà una stagione influenzale intensa'

"La previsione per il prossimo anno è quella di una stagione influenzale intensa tanto, se non peggio, di quella dell'anno passato, quando abbiamo avuto la cifra altissima di 15 milioni casi di influenza e virus parainfluenzali. Lo vediamo da cosa sta accadendo in Australia, dove è appena finito l'inverno: la loro epidemia è stata peggiore di rispetto a quella del 2023-24". Lo dice all'ANSA Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell'Irccs Galeazzi - Sant'Ambrogio di Milano e virologo dell'Università degli studi di Milano a poco più di un mese dall'inizio della campagna vaccinale.

Vaccinarsi è un'opportunità per tutti ma per gli anziani è un salvavita. Eppure, eccetto l'anno della pandemia Covid, siamo sempre stati a livelli bassi rispetto alle coperture vaccinali raccomandate dall'Organizzazione mondiale della Sanità, che prevederebbero una copertura di almeno il 75%.

A parlare sono i dati del ministero della Salute.

Nell'inverno 2020-21 eravamo arrivati al 65,3% di copertura vaccinale tra gli anziani. C'è stato poi un progressivo trend di diminuzione. Fino allo scorso anno quando, ad esser vaccinati, sono stati solo il 53,3% degli over 65, con un calo di 3,4 punti percentuali rispetto al 56,7% della stagione 2022-23. "I dati più bassi - precisa Pregliasco - sono stati in Sardegna dove solo il 35,7% degli over 65 si è vaccinato, e Bolzano dove si è vaccinato il 39,9%".

La campagna inizierà a metà ottobre e i medici di medicina generale sono già pronti con i loro elenchi per procedere alla campagna. "Speriamo - afferma Silvestro Scotti, il segretario della Federazione dei medici di Medicina Generale (Fimmg) - che le dosi vengano rese disponibili dai primi di ottobre nei nostri studi", così da permettere ai medici di organizzarsi "evitando stop per carenze di dosi o lungaggini burocratiche e logistiche".



