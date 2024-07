Al Sacco un test per l'Oropuoche, diagnosticati i primi 2 casi

L'èquipe dell'Unità di Bioemergenze dell'ASST Fatebenfratelli Sacco, diretta da Maria Rita Gismondo, ha messo a punto un test in grado di diagnosticare l'infezione da Oropuoche virus.

Il test ha portato alla diagnosi dei primi due casi in Lombardia, che diventano così 4 a livello nazionale.

Si tratta di casi di importazione, di soggetti rientranti dal Brasile e da Cuba .

L'infezione provoca febbre molto alta, dolori articolari e muscolari e rash cutaneo. Si trasmette all'uomo attraverso le punture di moscerini o di zanzare.

Il principale vettore (la zanzara Culicoides paraensis) è attualmente presente solo in Sud e Centro Americhe e non è presente in Europa e ad oggi non esistono prove di trasmissione interumana del virus Oropouche.

"L'importanza di queste diagnosi effettuate in Italia - ha dichiarato Gismondo - è essenziale per monitorare la diffusione del virus. Attualmente la diagnosi è appannaggio dei centri di riferimento per le arbovirosi, come il nostro, e si basano principalmente su tecniche molecolari home-made. Di fronte alla diffusione di virus, anche se non ci sono rischi nel nostro Paese, è sempre importante non sottovalutare i sintomi e i dati epidemiologici e rivolgersi ai laboratori di riferimento".





