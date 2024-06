La via del trapianto di cellule staminali cerebrali per le sclerosi

Le cellule staminali cerebrali possono rappresentare una nuova e promettente via per la cura ed il trattamento della Sclerosi laterale amiotrofica (Sla) e la Sclerosi multipla (Sm). Gli studi che lo dimostrano, coordinati da Angelo Vescovi e presentati oggi in un incontro alla Pontificia Accademia per la Vita, sono alle fasi iniziali ma rappresentano una speranza concreta contro queste patologie neurodegenerative insidiose e prive ad oggi di una cura definitiva. Sono circa 130.000 gli italiani affetti da Sm, con 3.400 nuovi casi l'anno, e 3.500 i malati di Sla con 1.000 nuovi casi annuali: "Oggi si dà una speranza ai malati con patologie che fino a qualche tempo fa erano considerate incurabili", ha affermato il ministro della Salute Orazio Schillaci.

La speranza arriva dal trapianto intracerebrale di cellule staminali cerebrali, che agisce bloccando i processi di morte cellulare e normalizzando il quadro fisiopatologico dei pazienti mediante il rilascio di sostanze trofiche - ovvero prodotte dall'organismo ed in grado di garantire la sopravvivenza delle cellule e anche di stimolarne la crescita - e antinfiammatorie.

A dimostralo sono i risultati del trial clinico di Fase 1 per la Sm secondaria progressiva e il recente inizio della sperimentazione di fase 2 per la Sla. Nella sperimentazione per il trattamento della Sm, il team di ricerca guidato da Vescovi - direttore scientifico dell'Irccs Casa Sollievo della Sofferenza Opera di San Pio da Pietralcina e presidente del Comitato nazionale di bioetica - procederà ora con la fase 2 mirata a consolidare i risultati sulla sicurezza del trattamento, valutare il dosaggio e la possibile efficacia terapeutica delle cellule. La sperimentazione condotta dal gruppo di Vescovi è l'unica al mondo ad essere approdata alla fase 2. Il costo di questa nuova fase sperimentale è di 4,3 mln di euro. Un finanziamento di 1mln di euro è stato ricevuto grazie ad un bando Pnrr europeo (il progetto si è classificato primo su 300 presentati). Per quanto riguarda la terapia della Sla, invece, a gennaio 2024 è iniziato il reclutamento dei pazienti per la sperimentazione clinica di fase 2 con le stesse cellule. Sotto la direzione di Letizia Mazzini, del Centro Esperto Sla dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Novara, tra marzo e maggio del 2024 sono già stati trapiantati due pazienti, e il terzo intervento si terrà a luglio.

"Credo che la ricerca sia fondamentale per avere nuove terapie - sottolinea Schillaci - anche per chi magari aveva perso la speranza di poter guarire. La cosa più significativa è che quando c'è una nuova scoperta sia poi disponibile per tutti, indipendentemente dalla capacità economica o dal livello di studio. La vera ricerca deve essere per tutti". Per Monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontifica Accademia per la Vita, "scienza, etica e fede possono dare frutti straordinari.

Oggi sono lieto di poter dire che dopo due decenni almeno di sperimentazione si sia arrivati a offrire una speranza concreta per combattere queste due drammatiche malattie. In termini di etica - conclude - qui si parla di cellule staminali cerebrali già formate, che vengono prese inizialmente da feti abortiti naturalmente, e anche dal tessuto cutaneo, e quindi si ha una garanzia sul piano etico".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA