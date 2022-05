Al via nuovo Hospice pediatrico a Padova, posti raddoppiati

I piccoli pazienti dell'hospice pediatrico di Padova e del Veneto avranno una nuova sede. E' stata approvata dalla Regione Veneto la proposta di progetto, avanzata dall'Associazione 'La miglior vita possibile', per una soluzione immobiliare alternativa, più idonea ad accogliere i bambini. La Commissione regionale per l'investimento in tecnologia ed edilizia ha dunque dato il via libera al trasferimento dalla attuale sede, che ad oggi segue a distanza sul territorio 250 bambini, alla nuova sede di proprietà dell'Azienda ospedaliera di Padova: il nuovo stabile, con un'estensione di circa 1400 metri quadrati, consentirà di passare dagli attuali 4 posti a 10 posti, aumentando quindi la capienza e la possibilità di accoglienza.

La nuova sede permetterà, inoltre, di allestire un'unità residenziale di Respite Care, dove accogliere pazienti pediatrici con patologia complessa da soli o con i familiari per ricoveri sollievo, e un'unità residenziale di 2 posti letto, per le famiglie. I lavori di ristrutturazione e allestimento partiranno a breve e dovrebbero concludersi in un biennio.

L'Associazione "La miglior vita possibile" aveva per prima mandato una proposta alla Regione Veneto. Nell'aprile del 2021 era stata inviata al presidente del Veneto, Luca Zaia, una lettera nella quale, esponendo i cambiamenti dell'approccio medico alle patologie inguaribili di cui sono affetti circa 750 bambini in Veneto, si chiedeva un nuovo hospice pediatrico, più ampio e funzionale all'aumento dei bisogni di risposta residenziale e di coordinamento della rete, in prossimità alla zona ospedaliera, che potesse fungere anche come sede del Centro di riferimento regionale per le cure palliative e terapia del dolore pediatriche "Un grande successo per la nostra Associazione - commenta il presidente Giuseppe Zaccaria - che sin dall'inizio ha avanzato questa proposta, sostenendo la necessità di un salto di qualità nell'approccio alle cure palliative pediatriche". "Da anni aspettavamo un segnale - sottolinea Franca Benini, responsabile dell'hospice pediatrico di Padova e del Veneto - La necessità di una sede più adeguata era tra le nostre priorità per meglio rispondere alle esigenze della famiglie dei nostri bambini e delle associazioni che ci seguono quotidianamente".

"È una grande notizia per l'Associazione La miglior vita possibile ma soprattutto è una meravigliosa notizia per i bambini e le loro famiglie, che potranno contare sul sostegno necessario in una fase della vita così difficile e sofferta - osserva il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia - Il Veneto si conferma come la patria della solidarietà e le istituzioni regionali non smettono mai di fare il possibile e l'impossibile per non lasciare indietro nessuno, facendo squadra". (