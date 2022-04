Negrar compie 100 anni, il libro 'Guarire i malati lo celebra

Compie 100 anni l'Irccs Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, struttura che si pone ai primi posti a livello nazionale per gli elevati standard qualitativi e assistenziali con 2.153 dipendenti, di cui 333 medici, 953 posti letto, 22.318 interventi chirurgici eseguiti nel solo 2021, che si aggiungono a 30.661 ricoveri, 1.548.894 prestazioni ambulatoriali, 44.949 accessi al pronto soccorso. A celebrarne il centenario un libro edito da Trifolio e curato da Stefano Lorenzetto, che sarà presentato oggi alla Gran Guardia di Verona.

Intitolato "Guarite i malati", il volume si apre con uno 'speciale pensiero augurale' di Papa Francesco e un intervento del Presidente del Consiglio Mario Draghi che afferma: "La storia dell'Ospedale Sacro Cuore Don Calabria testimonia il progresso dell'assistenza sanitaria in Italia, la graduale professionalizzazione, il miglioramento delle cure, la vocazione all'innovazione. Mette in evidenza il ruolo avuto dagli istituti religiosi impegnati nell'assistenza ospedaliera e racconta il contributo fondamentale che la sanità ha dato all'Italia durante le crisi, dalla Seconda guerra mondiale all'epidemia di Covid-19". "Per migliorare la prevenzione e la qualità delle cure - continua - è essenziale investire nella ricerca biomedica, anche in ambito ospedaliero. Per favorire le collaborazioni tra il mondo della ricerca e quello delle imprese "riformiamo anche l'assetto degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, come l'Ospedale Don Calabria. Vogliamo creare una rete integrata fra gli Irccs e facilitare lo scambio di competenze specialistiche - prosegue il premier - perché le italiane e gli italiani di ogni Regione possano beneficiare delle migliori cure a disposizione".

Il volume, ricco di immagini, raccoglie 28 testimonianze di chi opera nell'Irccs ma anche di imprenditori, scrittori e pazienti e ripercorre la storia del Santo veronese e dell'ospedale nato dalla Casa di Riposo che, don Angelo Sempreboni, parroco di Negrar, fondò nel 1922.

"Eccellenza del Sistema sanitario regionale - afferma Governatore del Veneto Luca Zaia - nel corso degli anni, la piccola struttura, qual era la Casa del Sacro Cuore, è diventata la realtà sanitaria che conosciamo oggi, riconosciuta come presidio ospedaliero dalla Regione del Veneto nel 2013, all'avanguardia per tecnologie, laboratori di ricerca e prestazioni". (ANSA).