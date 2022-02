Dipendenza da internet, in Italia 99 centri, c'è mappa Iss

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - Sono 99 i centri che in Italia si occupano della dipendenza da internet, di cui 83 afferenti al Servizio sanitario nazionale e 16 al privato sociale. Lo fa sapere il Centro Nazionale Dipendenze e Doping dell'Istituto superiore di sanità (Iss), che ha presentato oggi la prima mappa sulla distribuzione delle strutture socio-sanitarie che si occupano dei disturbi legati all'uso di internet. L'offerta, spiega il Centro, non è omogenea sul territorio nazionale: "La Lombardia per il Nord, le Marche per il Centro e la Sardegna per il Sud e le Isole sono le regioni con la maggior presenza di risorse territoriali per le dipendenze da Internet".

I servizi territoriali si avvalgono di diverse figure professionali. Sono soprattutto psicoterapeuti (29%), assistenti sociali ed educatori professionali (entrambi 16%), medici specialisti in psichiatria o neuropsichiatria (15%).

Per Roberta Pacifici, direttrice del Centro Nazionale Dipendenze e Doping, "offrire agli utenti un aiuto per indentificare subito il servizio più idoneo può favorire un più facile accesso alla presa in carico e al trattamento di questa dipendenza e prevenire così la cronicizzazione del disagio".

