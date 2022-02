Con un mini-telescopio nell'occhio la lotta alla maculopatia

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Somiglia alle eliche di un motoscafo e sembra fatto apposta per celebrare la 'Giornata di Galileo' di oggi, 15 febbraio. Si tratta di un vero e proprio 'telescopio galileiano' miniaturizzato, messo a punto per restituire, almeno in parte, la vista alle persone affette da maculopatia senile.

Per la prima volta in Italia, e tra le prime al mondo, al di fuori del trial clinico che ha portato alla sua registrazione, questo sistema è stato impiantato su tre pazienti (due uomini e una donna, tra i 65 e gli 80 anni), assistiti dalla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs dal professor Stanislao Rizzo, direttore della Uoc di Oculistica del Policlinico Gemelli e ordinario di Clinica Oculistica all'Università Cattolica, campus di Roma.

"Questo tipo di trattamento - spiega Rizzo - è riservato ai pazienti con una forma avanzata di maculopatia. La macula è la parte centrale della retina, il tessuto più nobile e sofisticato del nostro organismo, composto da cellule altamente specializzate, i fotorecettori, che trasformano uno stimolo luminoso, un'immagine, in un impulso elettrico che viaggia dalla retina al cervello, nell'area dove la visione si forma. E' la macula che ci consente di vedere i dettagli, di riconoscere i volti dei nostri cari, di vedere i colori e di leggere libri o gli sms sul cellulare".

La maculopatia è un problema sociale di grande rilevanza nel mondo occidentale e lo sarà sempre di più visto l'invecchiamento della popolazione. In Italia è affetto da questa condizione oltre un milione di persone, 200-300.000 dei quali in forma grave.

L'intervento è del tutto simile a un intervento di cataratta classica. "Rispetto all'intervento tradizionale - commenta il professor Rizzo - cambia solo la larghezza dell'incisione, che è di 2 mm nell'intervento classico e di 7 mm in questo". "L'intervento - sottolinea l'oculista - si effettua in Day Surgery e dura 15-20 minuti". (ANSA).