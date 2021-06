Viaggio nelle Car-t , con l'attrice Serena Rossi

- Un viaggio ai confini della scienza, nelle terapie avanzate,partendo da CAR-T, la tecnologia che rappresenta l'ultima frontiera nella lotta ai tumori, a cominciare da quelli del sangue. Realizzato attraverso playlist con video, approfondimenti, testimonianze, è una finestra di informazione per adulti, ma anche per bambini. E' il nuovo canale YouTube "Innovazioni per la vita", promosso da Novartis e dedicato a chi è in trattamento con una terapia avanzata o a chi vuole saperne di più.



Tra i primi contenuti la playlist CAR-T YOU, in cui vi è anche la storia illustrata "Le avventure stellari di Sole e Toni", da oggi con il volto e la voce dell'attrice Serena Rossi in una serie di 17 video-letture animate. CAR-T viene spiegata attraverso il viaggio della bimba Sole e di Toni, Linfocita T, che viene prelevato e portato in laboratorio, dove viene modificato geneticamente e diventa un supereroe, in grado di attaccare il tumore di Sole e salvarle la vita. CAR-T è un trattamento cellulare altamente tecnologico.



La terapia consiste nell'ingegnerizzazione del sistema immunitario del paziente, processo che permette ai linfociti T di riconoscere e combattere le cellule tumorali. Ad oggi queste terapie avanzate sono approvate per la cura di pazienti pediatrici e giovani adulti con Leucemia linfoblastica acuta e per il trattamento del Linfoma diffuso a grandi cellule B in adulti che non hanno risposto a precedenti terapie o hanno avuto una recidiva.