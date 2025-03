Laureandi in Medicina scendono in campo per la prevenzione. Il video 'Screening a catema' contro il tumore del colon retto

Giovani laureandi in Medicina scendono in campo per la prevenzione contro i tumori. E lo fanno con dei video dal linguaggio semplice e comprensibile, lanciando un messaggio chiaro soprattutto ai più giovani. E' il progetto sviluppato nel Corso di Oncologia Clinica - Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell'Università Politecnica delle Marche, coordinato dalla professoressa Rossana Berardi. Una serie di video che sono stati premiati in occasione della seconda edizione del corso di perfezionamento universitario 'Comunicare il cancro' promosso dall'Università Politecnica delle Marche e la Clinica Oncologica Ospedali Riuniti di Ancona.

Il primo video premiato è stato "Screening a catena", sul tumore del colon retto, nato da un'idea degli studenti Melissa Brocanelli, Lorenzo Costarelli, Maddalena Della Santa, Tommaso Seri ed Eleonora Valeri.

Il cancro del colon-retto, chiarisce l'istituto superiore di sanità, è il più frequente nell'apparato gastrointestinale ed è una delle principali cause di morte per tumore. In Italia, sono stimati oltre 48.000 nuovi casi l'anno. Nella popolazione italiana è il terzo per frequenza nell'uomo, preceduto dai tumori del polmone e della prostata, mentre nella donna si colloca al secondo posto, dopo il cancro al seno. Circa l'80% dei tumori del colon-retto si sviluppa a partire da formazioni preesistenti, i cosiddetti polipi, piccole escrescenze, inizialmente benigne, che possono diventare maligne nell'arco di 7-15 anni. Come forma di prevenzione è opportuno sottoporsi a programmi di controllo (screening) che permettano di individuare e eliminare i polipi prima che acquistino caratteristiche pericolose.

La malattia colpisce prevalentemente la popolazione a partire dai 60 anni di età ed è molto rara prima dei 40 anni. I controlli per individuare nelle fasi iniziali i polipi intestinali benigni e i tumori del colon-retto rientrano nei programmi di prevenzione offerti gratuitamente dal Servizio sanitario nazionale. I principali disturbi (sintomi) causati dai tumori al colon-retto sono: presenza di sangue nelle feci, alterazione della motilità intestinale, costipazione o diarrea, perdita di peso senza causa apparente, dolore localizzato all'addome o all'ano, gonfiore addominale, stanchezza. Tali disturbi (sintomi) non sempre indicano la presenza di un tumore al colon-retto poiché possono essere associati a molte altre malattie intestinali.

Negli ultimi anni, si è purtroppo osservato un abbassamento dell'età di insorgenza di questa malattia, con un aumento delle diagnosi tra i giovani adulti. Le raccomandazioni per lo screening del cancro al colon si stanno quindi evolvendo con alcune organizzazioni che ora consigliano di iniziare lo screening a partire dai 45 anni. Non si è in grado di individuare una causa specifica, ma probabilmente i fattori di rischio alimentari (eccessivo consumo di carne rossa lavorata) e comportamentali (sedentarietà e obesità) giocano in ruolo cruciale nell'insorgenza del tumore anche in giovane età. Il dato positivo riguarda la mortalità che è migliorata grazie ai programmi di screening che consentono di diagnosticare la malattia nelle prime fasi (probabilità di cura 90% nello stadio iniziale) e grazie al miglioramento dei trattamenti oncologici e chirurgici.

Nonostante le evidenze a favore dello screening e le campagne di sensibilizzazione, in Italia l'adesione all'invito a eseguire il test del sangue occulto fecale si attesta intorno al 34%: maggiore al Nord (46%), intermedia al Centro (30%) e inferiore nel Sud e Isole (20%).Scarsa consapevolezza e reticenza nell'affrontare l'eventuale colonscopia, sono due dei fattori che limitano fortemente l'adesione allo screening.

Marzo è il mese della sensibilizzazione al tumore colorettale. Il vademecum dei gastroeneterologi

La prevenzione e la diagnosi precoce sono invece fattori chiave per ridurre ulteriormente l'incidenza e la mortalità dovuta a questo tumore così insidioso, per questo AIGO, associazione italiana gastroenterologi ed endoscopisti ospedalieri, ha stilato un vademecum con semplici regole da seguire: 1. Dieta equilibrata: consuma una dieta ricca di frutta, verdura, cereali integrali e legumi. Questi alimenti sono ricchi di fibre, che possono aiutare a mantenere la salute intestinale .2. Limitare carni rosse e lavorate: riduci il consumo di carni rosse (manzo, maiale, agnello) e carni lavorate (salsicce, salumi), poiché sono state associate a un aumento del rischio di cancro al colon. 3. Attività fisica: mantieniti attivo con esercizio fisico regolare. L'attività fisica può contribuire a mantenere un peso sano e a ridurre il rischio di cancro. 4. Controllo del peso: l'obesità è un fattore di rischio per molti tipi di cancro, incluso il cancro al colon. 5. Limitare alcol e fumo: riduci il consumo di alcol e smetti di fumare. Entrambi sono fattori di rischio noti per il cancro al colon e altri tipi di cancro. 6. Screening regolare: aderisci ai programmi di screening eseguendo la ricerca del sangue occulto fecale dopo i 50 anni e ripetilo ogni due anni, ma se è positivo fai la colonscopia. 7. Consapevolezza dei sintomi: presta attenzione a eventuali cambiamenti nelle abitudini intestinali, come diarrea persistente, stitichezza, o sangue nelle feci. Se noti qualcosa di anomala consulta un medico. 8. Consultazione medica: se hai una storia familiare di cancro al colon o condizioni come la colite ulcerosa o il morbo di Crohn, parla con il tuo medico riguardo a strategie di screening e prevenzione specifiche

Ci sono stati progressi significativi nello sviluppo di nuove terapie, tra cui farmaci mirati e immunoterapia, che hanno mostrato risultati promettenti soprattutto nel trattamento del cancro del colon in stadi avanzati. Negli ultimi anni, inoltre, l'approccio ai pazienti è diventato sempre più multidisciplinare, coinvolgendo oncologi, chirurghi, radiologi e nutrizionisti per fornire un trattamento più completo e personalizzato.



