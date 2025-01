Dal Tai Chi al teatro, come ridurre lo stress delle cure nelle pazienti con tumore al seno

Arte e sport riducono del 43% lo stress e migliorano disturbi psico-fisici come dolore, depressione, preoccupazione, nervosismo e senso di paura nelle pazienti con tumore al seno. Questi i risultati dei corsi di 'Re-Start Cancer care - Il nuovo inizio dopo la diagnosi di cancro', progetto pilota promosso dalla Fondazione IncontraDonna per offrire a oltre 100 pazienti approcci personalizzati e partecipazione gratuita a uno o più corsi, ad esempio corsi di teatro. Il progetto è anche andato in scena al Teatro Ghione di Roma con lo spettacolo 'Il Cappotto' di Gogol a cura di Francesco Giuffrè, con protagonisti pazienti e caregiver.

Attraverso appositi questionari sono stati valutati i benefici riferiti a livello psico-fisico delle lezioni di Tai Chi Chuan, canottaggio, teatro, scrittura espressiva, flamenco, pilates matwork e mindfulness e arte terapia. "Tutte le attività hanno apportato giovamenti sotto il profilo mentale e relazionale, favorendo l'incontro tra persone che vivono e che hanno vissuto esperienze simili", afferma Adriana Bonifacino, presidente di IncontraDonna. "Vogliamo rendere il progetto replicabile sul territorio nazionale, ampliare l'offerta dei corsi proposti e coinvolgere un numero sempre maggiore di pazienti". I risultati, aggiunge Andrea Botticelli (Umberto I), responsabile scientifico del progetto, "hanno soddisfatto gli obiettivi quali l'empowerment e la qualità di vita incidendo sugli aspetti pratici, fisici ed emozionali che possono causare disagio nelle pazienti. È stato confermato dai partecipanti quanto sia stato determinante svolgere i corsi al di fuori di contesti ospedalieri/sanitari al fine di allontanare il pensiero della propria malattia".

"La costruzione di un vero e proprio spettacolo è stato il naturale epilogo di questo 'viaggio'. Tutto è messo al servizio del teatro. Il rispetto per lo spazio e per il ruolo dell'altro, l'ascolto e la condivisione delle emozioni sono i veri attori dello spettacolo che porteremo in scena", aggiunge Francesco Giuffrè. La coordinatrice delle attività sportive di IncontraDonna e vogatrice della squadra di Re-Start, Nicoletta Alborino, conclude ribadendo come il canottaggio "permette di immergersi nella natura, favorendo calma e serenità, migliora l'umore, promuove buone abitudini e un approccio sano alla vita quotidiana. Il suo valore sociale è uno dei principali benefici, poiché stimola l'interazione tra le persone".



