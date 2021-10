Il mondo dentro di me, il benessere psicosociale e la salute mentale dei giovani

“Il Mondo dentro di me”, il benessere psicosociale e la salute mentale raccontati da adolescenti e giovani in Italia Il 4 novembre alle 16,30 sui canali ANSA, la diretta UNICEF. Ospite il ministro della Salute Roberto Speranza 9 milioni di adolescenti in Europa convivono con un disturbo legato alla salute mentale.

In Italia sono quasi 1 milione (953mila), 1 adolescente su 7 nella fascia tra i 10 e 19 anni. Eppure di benessere psicosociale e salute mentale si parla ancora poco, anche per lo stigma che grava su questi temi. La pandemia di COVID-19 ha aggravato lo scenario, ponendo gli adolescenti dinnanzi a nuove difficoltà e sfide e aumentando il divario tra i problemi rilevati e la possibilità di accesso a servizi di qualità. Questa la tematica affrontata nel corso del prossimo Activate Talk di UNICEF, il format pensato per dare voce ad adolescenti e giovani, e metterli a confronto con istituzioni, organizzazioni della società civile e settore privato. L’Activate Talk dal titolo “Il Mondo dentro di me” darà voce ai giovani Alessia, Honoré, Gloria, Samuele, Mussogbè e Hadja, che ci racconteranno le loro esperienze e la loro visione sul ruolo non solo dei servizi di supporto specializzati, ma anche degli interventi psicosociali, psicoeducativi e pedagogici, fondamentali per il benessere di ragazze e ragazzi. Con loro UNICEF affronterà il tema dello stigma, della prevenzione e dell’accesso ai servizi, cercando di evidenziare le buone pratiche già esistenti. Aprirà i lavori un saluto del Ministro della Salute, Onorevole Roberto Speranza. Modera Ronke Oluwadare, psicoterapeuta sistemica. Maggiori informazioni su https://www.activatetalksitalia.com/activate-talk-8-2021 L’evento sarà trasmesso in streaming il 4 novembre alle 16,30 su questi canali e sulla pagina facebook di UNICEF

