Ford Pro parla alle aziende tra tecnologia e connettività

E' un vero e proprio sistema integrato, fatto di elettrificazione intelligente e veicoli connessi, quello a cui punta Ford Pro per il suo presente e per il futuro in costante evoluzione. La gamma di veicoli è quella che comprende anche le novità E-Transit Courier, Transit Connect PHEV, E-Transit Custom e E-Transit con batteria maggiorata, tutti protagonisti, nei giorni scorsi a Barcellona, di un evento che ha visto anche la partecipazione di professionisti che hanno scelto Ford Pro per le loro attività.



Dall'apicoltore gallese fino all'azienda spagnola votata all'importazione e alla distribuzione del caffè, fino alla azienda italiana come ParkingGO che si occupa di parcheggi e navette da e per gli aeroporti. "Mi occupo della flotta per tutta l'Italia - ha commentato Andrea Luini, responsabile mobilità, qualità e servizio di ParkinGO - dove utilizziamo prodotti Ford. Se prima dovevo utilizzare software diversi per gestire tutto, con Ford Pro Telematics ho cambiato approccio, facendo prevenzione e risparmiando con la programmazione".

Se Ford Pro Telematics è il servizio che sblocca i dati dei veicoli connessi e consente ai proprietari di flotte di ottimizzare la propria attività, riducendo nel contempo l'impegno amministrativo legato alla gestione della flotta, i protagonisti delle attività quotidiane dei professionisti che hanno scelto Ford Pro passano dal van di piccole dimensioni come Transit Custom, fino ai grandi Transit con diverse proposte di elettrificazione.

Il nuovo E-Transit Custom di Ford Pro consente alle piccole e medie imprese in tutta Europa di elettrificare i furgoni da una tonnellata, fondamentali per le loro attività e per raggiungere nuovi livelli di produttività. E-Transit Custom combina la tecnologia dei veicoli elettrici con la suite Ford Pro di soluzioni di ricarica, software e servizi per aiutare le aziende a ridurre i costi di proprietà, lavorare in modo più efficace e semplificare la transizione ai veicoli elettrici.

L'opzione della batteria con autonomia potenziata per il Ford E-Transit, il furgone elettrico di grandi dimensioni più venduto in Europa 1, consente invece alle aziende di guidare più a lungo tra le ricariche e ricaricare più velocemente per fare di più nella loro giornata lavorativa.

L'E-Transit con autonomia potenziata presenta una capacità utilizzabile della batteria di 89 kWh per un'autonomia massima di guida fino a 402 km, ovvero il 28% in più rispetto alla batteria con autonomia standard da 68 kWh di capacità utilizzabile.

Il nuovo Transit Connect ibrido plug-in, dal canto suo, offre ai clienti la flessibilità di un motore benzina-elettrico che offre una guida puramente elettrica con il backup del motore a benzina a basso consumo di carburante per viaggi occasionali più lunghi, con la possibilità di raggiungere 119 km di guida a zero emissioni allo scarico.

All'evento spagnolo non poteva mancare il nuovo Ford E-Transit Courier, un veicolo commerciale elettrico completamente nuovo, che porta connettività e la produttività a un livello superiore per i clienti di furgoni compatti di casa Ford. Completamente integrato con la piattaforma Ford Pro di soluzioni di ricarica, attinge a software e servizi per favorire ulteriormente un funzionamento efficiente.

Con una capacità utile della batteria di 43 kWh, E-Transit Courier offre fino a 300 km di autonomia. Ford Pro prevede inoltre costi di manutenzione combinati (programmati e non programmati) inferiori del 35% rispetto ai modelli con motore diesel, supportati da intervalli di manutenzione biennali/a chilometraggio illimitato.

"Il 2024 è stato il decimo anno di leadership Ford in Europa sul fronte dei veicoli commerciali - ha commentato Marco Buraglio, Ford Italy commercial vehicles director - è anche se in italia in testa c'è sempre Fiat, Ford cresce. Ranger e Custom hanno ottenuto il miglior risultato di sempre come share e volumi. Il 2025 è iniziato ancora meglio. Siamo concentrarti sul dare valore aggiunto alle aziende e la crescita negli ultimi tre anni in termini di volumi è stata importante".



