Mercedes Benz Sprinter, furgone anche per le lunghe distanze

Davvero originale, ma perfettamente coerente con i valori di questo veicolo commerciale, la modalità con cui Mercedes Benz Italia ha voluto festeggiare i 30 anni del modello Spinter ed evidenziare le qualità dinamiche da vero stradista e le doti ergonomiche e di equipaggiamento della cabina di guida. Una doppia cavalcata da Milano a Stoccarda e ritorno (circa 520 km ogni tratta) che ha riproposto uno dei classici itinerari sui cui i corrieri internazionali utilizzano Sprinter con motore turbodiesl 114, 150, 170 e 190 Cv. Oggi - come tutti i clienti - potranno andare oltre acquistando una delle 30 unità per l'Italia della versione celebrativa 30 anni.

Oltre alla scelta fra i due motori 170 e 190 Cv, lo Sprinter 30 si distingue per verniciatura esclusiva, cerchi neri e per un equipaggiamento in cabina di livello ancora più alto. La gamma Sprinter prevede varianti furgone, telaio cabinato e tourer in tre lunghezze e, a scelta, con trazione anteriore, posteriore o integrale, e offre ai clienti un'ampia scelta in grado di accontentare le loro singole esigenze. Lo Sprinter è disponibile anche nelle versioni elettriche eSprinter da 100 e 150 kW. Nonostante il gran numero di varianti, circa la metà di tutti gli Sprinter venduti nel mondo vengono ulteriormente modificati dagli allestitori per adattarli in modo ancora più preciso alle diverse esigenze dei clienti. Contestualmente ai festeggiamenti a Stoccarda, Mercedes Benz ha inaugurato a Berlino Sprinter City, l'occasione per clienti e visitatori per scoprire alcune di queste opportunità di allestimento della gamma di questo veicolo commerciale. È il caso del salone di bellezza mobile Beauty Truck allestito su eSprinter e utilizzato anche per iniziative a favore dei pazienti degli ospedali. O della palestra mobile anch'essa derivata dalla versione elettrica eSprinter. È un'iniziativa del TSC Eintracht Dortmund, che mira a portare le attività sportive direttamente ai cittadini. Per questo è dotato di varie attrezzature sportive come manubri, kettlebell e altri ausili per l'allenamento. Il food truck Falafel Wraps & More si basa su un Mercedes-Benz Sprinter di terza generazione trasformato in cucina mobile. È apprezzato per la possibilità di viaggiare in luoghi diversi (anche distanti) avendo sempre la propria cucina a bordo. Si chiama invece Barracuda Cocktail Truck lo Sprinter di seconda generazione trasformato in bar mobile. Ci sono un lungo banco in legno per servire gli aperitivi, un buffet sul retro e due schermi per la presentazione di menu personalizzati.





Grazie alle sue caratteristiche il Cocktail Truck - che è gestito da Barracuda Barcatering - permette di valorizzare gli eventi con un servizio di prima classe.

È invece dedicato alle specialità di caffè (tutte preparate al momento) il bar mobile di Goldini Coffee, anch'esso allestito su un Mercedes-Benz Sprinter di seconda generazione. Stessa base anche pe il Tapiocaria Foodtruck che porta la varietà della cucina brasiliana direttamente nelle strade, ai mercati, nei festival, nei matrimoni e negli eventi privati.

Dedicato al settore alimentare (ma anche a quello farmaceutico) il van refrigerato Kerstner si basa invece sulla terza generazione di Mercedes-Benz Sprinter. La carrozzeria coibentata di Kerstne garantisce una catena di refrigerazione affidabile e può essere personalizzato per soddisfare le esigenze di un'ampia gamma di settori.

Lo Sprinter Mobile Service con conversione dell'officina Bolt (può essere realizzato anche sull'eSprinter) è un efficiente veicolo di assistenza mobile. Permette di effettuare i servizi di manutenzione e riparazione dei veicoli anche pesanti direttamente presso la sede del cliente. A bordo è presente anche un sistema di sollevamento mobile di nuova concezione per lavorare sotto a veicoli fino a 5,5 tonnellate.

L'ambulanza dell'Arbeiter-Samariter-Bund Baden-Württemberg e.V. (ASB) è basata sulla terza generazione dello Sprinter e allestita da Fahrtec. Grazie il suo potente e all'affidabile dinamica, può effettuare gli interventi in modo rapido e sicuro.

Di grande interesse anche il concept vehicle di Sortimo pre-equipaggiato con il nuovo sistema brevettato SRS-Sortimo Rail che offre soluzioni liberamente configurabili per fissare il carico o installare moduli interni. Ed anche la piattaforma di lavoro telescopica Ruthmann Steiger su uno Sprinter di terza generazione, perfetta per lavori di manutenzione e riparazione degli edifici, cura degli alberi, installazione impianti di illuminazione e pubblicità e lavori in aree difficili da raggiungere.

