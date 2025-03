Veicoli commerciali Ford elettrificati per ogni esigenza

Alta produttività ed elettrificazione sono tra le parole d'ordine della strategia di Ford Pro in UE e nel Regno Unito. Il rinnovamento completo della famiglia di furgoni Ford Transit significa infatti che ora sono disponibili versioni elettrificate di ogni modello della gamma, pronte ad aiutare i clienti nella transizione delle loro flotte, per beneficiare dei minori costi operativi offerti dai veicoli elettrici.

Il nuovo E-Transit Courier è il più recente membro elettrico della famiglia Transit ed è pronto per entrare in azione, con la produzione già avviata presso l'impianto Ford Otosan di Craiova, in Romania. Anche la produzione del nuovo E-Transit con autonomia migliorata è iniziata presso lo stabilimento Ford Otosan di Gölcük, a Kocaeli, in Turchia.

La famiglia Ford Transit offre ora la guida 100% elettrica in ogni segmento chiave del mercato dei furgoni, dai cabinati ai furgoni compatti, da una a due tonnellate. Le motorizzazioni completamente elettriche e ibride plug-in (PHEV) forniscono opzioni per aziende di tutte le dimensioni, nel loro percorso di elettrificazione.

Ogni modello, tra cui E-Transit, E-Transit Custom, Transit Custom PHEV, E-Transit Courier e Transit Connect PHEV, è pronto anche per connettersi alla suite di servizi Ford Pro, che include soluzioni software, di ricarica e assistenza per aiutare le aziende a massimizzare il tempo di attività e la produttività.

I clienti Ford Pro possono utilizzare lo strumento E-Switch Assist per individuare opportunità di passaggio ai furgoni elettrici. Inoltre, possono contare sul programma Ford Pro Special Vehicles e sulla rete Ford Pro Convertor Programme, che adatta i veicoli commerciali elettrificati per le applicazioni più specializzate.

"Il passaggio ai furgoni elettrici - ha commentato Hans Schep, direttore generale di Ford Pro Europa - rappresenta un cambiamento significativo per le imprese europee, ma offre un enorme potenziale per aumentare la produttività, massimizzare il tempo di attività e ridurre i costi operativi, sia per i lavoratori autonomi che per le grandi flotte".

"Come marchio leader nei veicoli commerciali in Europa - ha detto ancora Schep - il nostro obiettivo è offrire una soluzione completa con veicoli, software e servizi di supporto che rendano questa transizione fluida e aiutino le aziende a ottenere di più. Con la nostra gamma Transit elettrificata e l'ecosistema connesso Ford Pro, stiamo già fornendo soluzioni ai nostri clienti".



