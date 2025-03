Man eTGX test Lapponia-Monaco solo con ricariche pubbliche

Con un long test di 3.000 chilometri dai ghiacci della Lapponia finlandese sino a Monaco di Baviera, pianificato programmando rifornimenti esclusivamente presso colonnine di ricariche pubbliche, i tedeschi di Man puntano a confermare la piena operatività in Nord Europa del loro nuovo camion elettrico eTGX, equipaggiato con pacchi batterie che assicurano sino a 500 km per pieno di elettroni.

Partito i 20 marzo dalla Scandinavia, il mezzo pesante arriverà nella cittadina tedesca mercoledì 26 marzo. Il percorso prevede sette tappe con percorrenze variabili tra i 400 e i 600 km al giorno: dal Circolo Polare Artico alla costa svedese sino a Stoccolma, poi a sud sino a Malmö, attraversato il ponte verso Copenaghen la carovana punterà in Germania, verso Amburgo, per poi scendere sino alla città bavarese, punto finale di arrivo.

Per saldare i rifornimenti, verrà utilizzata esclusivamente la Man Charge&Go, carta rilasciata dall'azienda che garantisce i pagamenti presso numerosi fornitori di energia Europei.

"Con questo tour vogliamo dimostrare che con il nuovo MAN eTruck la transizione nel trasporto internazionale a lunga distanza è già possibile oggi e può essere implementata nella pratica - ha detto Friedrich Baumann, membro del board esecutivo di Man Truck&Bus per le vendite e le soluzioni per la clientela - e il fatto che possiamo già guidare esclusivamente a trazione elettrica dal Circolo Polare Artico a Monaco e fare affidamento esclusivamente su infrastrutture di ricarica accessibili al pubblico è un segnale positivo".

