Il veicolo commerciale di grandi dimensioni di Mercedes, lo Sprinter, compie 30 anni, un lasso di tempo nel quale è stato utilizzato nelle diverse attività commerciali, nel settore dei servizi ed è stato una valida base per camper. Offerto in varianti differenti, con la versione elettrica, denominata eSprinter, consente spostamenti ad emissioni zero di CO₂ da circa cinque anni.

Il suo successo è indicato in una dato: circa un veicolo Mercedes-Benz Van su due acquistato nel mondo è uno Sprinter. Il che lo rende, di diritto, il prodotto best-seller tra i veicoli commerciali della stella.

Costruito in quattro impianti, ad oggi è disponibile in oltre 130 mercati ed è leader tra i furgoni di grandi dimensioni sul mercato del Vecchio Continente, grazie ad una fidelizzazione che ha portato molti clienti a sceglierlo più volte nelle diverse generazioni.

A breve toccherà quota 5 milioni di esemplari prodotti, visto che il fatidico modello con cui raggiungerà il traguardo in questione sarà consegnato tra non molto al futuro proprietario.

Per i 30 anni di questo veicolo commerciale, Mercedes‑Benz Vans inviterà media, clienti e partner alla "Sprinter City", la città modello, progettata interamente attorno allo Sprinter, che, dopo Berlino, dove aprirà le sue porte fino al 21 marzo, verrà riproposta in tutto il mondo nel corso del 2025.



