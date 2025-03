Ford con il Delivery Assist agevola le consegne

Per migliorare la vita di chi si occupa di consegne per lavoro, come i corrieri, che sempre di più sono impegnati per soddisfare le richieste da parte degli utenti dell'e-commerce, Ford ha realizzato un dispositivo denominato Delivery Assist, che è in grado di spegnere automaticamente il motore, chiudere i finestrini, bloccare le portiere ed accendere le luci di emergenza.

In questo modo, aiuta a risparmiare secondi preziosi durante le soste ed agevola la rapidità delle consegne. Inoltre, incrementa la sicurezza, visto che i veicoli commerciali rimangono chiusi quando il conducente si allontana. Questo accessorio semplifica anche il processo di partenza; infatti, il furgone può essere sbloccato utilizzando il sistema di accesso senza chiave, riavvia il motore premendo il pedale del freno, riposizionando, nel contempo, i finestrini nella posizione antecedente la discesa.

Il Delivery Assist si potrà avere sui modelli E-Transit 2025 e sul Transit EcoBlue in versione furgone; inoltre, sarà appannaggio dell'E-Transit Custom e del Transit Custom con cambio automatico. I primi veicolo commerciali dell'ovale blu con questa tecnologia verranno consegnati, in base alle previsioni, dalla prossima estate.



